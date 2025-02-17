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Trendyol Süper Lig'de 24. Hafta Galibiyetlerle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 24. Hafta Galibiyetlerle Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş galip gelerek önemli üç puanlar elde ettiler. Galatasaray, Rize'de 2 gol atan Osimhen ile liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, 7. galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı, Beşiktaş ise Trabzonspor'u mağlup etti. Haftada toplam 20 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasını Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyetle kapattı.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşması ile tamamlandı. Göztepe'nin BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 20 gol atıldı. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Dolmabahçe'de oynanırken, Beşiktaş geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 2-1'lik skorla yendi. Fenerbahçe ise evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler golcüsü Youssef En-Nesyri'nin 2 gol kaydettiği maçı 3-1 kazandı ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, Konya deplasmanında tek golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Lider Galatasaray, Rize'de Osimhen'in 2 golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 63'e yükseltti.

Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK ve Hatayspor, 2025 yılında ilk galibiyetlerini elde etti. Adana Demirspor ile Kayserispor ise hanelerine birer puan yazdırdı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Adana Demirspor - Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK - Sivasspor: 2-1

Başakşehir - Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

Hatayspor - Alanyaspor: 1-0

Eyüpspor - Kayserispor: 1-1

Konyaspor - Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-1

Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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