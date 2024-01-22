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Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Heyecanı Başlıyor

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Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Ligde 22. hafta yarın saat 17.00'da oynanacak Hatayspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Çarşamba ve 25 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 22. hafta yarın saat 17.00'da oynanacak Hatayspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta 25 Ocak Perşembe günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 22. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

24 Ocak Çarşamba

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

25 Ocak Perşembe

17.00 Samsunspor - Kayserispor

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

20.00 Galatasaray - İstanbulspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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