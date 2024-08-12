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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Başladı

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası tamamlandı. Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başladı. 3 büyükler sezona galibiyetle başlarken, Beşiktaş haftayı lider kapattı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın en gollü maçı Kasımpaşa ile Konyaspor arasında (2-3) oynanırken, 9 karşılaşmada toplam 16 gol atıldı. Bu sezon 19 takımla oynanan ligde ilk haftayı BAY geçen ekip Kayserispor oldu.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, konuk ettiği Hatayspor'u geriye düştüğü maçta golcüleri Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile mağlup etmeyi başardı. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, sezonun ilk maçına taraftarı önünde çıktı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren gol Edin Dzeko'nun ayağından geldi. Süper Kupa şampiyonluğu ile sezona giren Beşiktaş ise Samsunspor deplasmanında yeni transferleriyle güldü. Siyah-beyazlılar Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ilk haftanın liderlik koltuğunda yer aldı. Ligin yeni ekipleri Eyüpspor, Göztepe ve Bodrum FK, sezona puan kaybıyla başladı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Galatasaray - Hatayspor: 2-1

Kasımpaşa - Konyaspor: 2-3

Antalyaspor - Göztepe: 0-0

Fenerbahçe - Adana Demirspor: 1-0

Sivasspor - Trabzonspor: 0-0

Alanyaspor - Eyüpspor: 1-1

Samsunspor - Beşiktaş: 0-2

Bodrum FK - Gaziantep FK: 0-1

Çaykur Rizespor - Başakşehir: 1-1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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