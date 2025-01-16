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Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Maçları Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 20. hafta, yarın Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçıyla start alacak. Hafta boyunca önemli maçlar oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta yarın oynanacak Atakaş Hatayspor- Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Cumartesi, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde lider Galatasaray, yarın saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş da cumartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak. Haftayı BAY geçen takım Kayserispor olacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray

18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor

16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK

19.00 Beşiktaş - Samsunspor

19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe

20 Ocak Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Sivasspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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