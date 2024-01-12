Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Heyecanı Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Ligdeki maçlar 14 Ocak Pazar ve 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Pazar ve 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 20. hafta yarın saat 13.30'da oynanacak Hatayspor - Pendikspor ve MKE Ankaragücü - Kasımpaşa karşılaşmalarıyla başlayacak. Hafta 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçıyla tamamlanacak.
Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:
Yarın
13.30 Hatayspor - Pendikspor
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
14 Ocak Pazar
13.30 İstanbulspor - Konyaspor
16.00 Samsunspor - Sivasspor
16.00 Antalyaspor - Trabzonspor
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
15 Ocak Pazartesi
20.00 Galatasaray - Kayserispor - İSTANBUL