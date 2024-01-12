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Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Heyecanı Başlıyor

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Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Ligdeki maçlar 14 Ocak Pazar ve 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Pazar ve 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 20. hafta yarın saat 13.30'da oynanacak Hatayspor - Pendikspor ve MKE Ankaragücü - Kasımpaşa karşılaşmalarıyla başlayacak. Hafta 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 Hatayspor - Pendikspor

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

14 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor - Konyaspor

16.00 Samsunspor - Sivasspor

16.00 Antalyaspor - Trabzonspor

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

15 Ocak Pazartesi

20.00 Galatasaray - Kayserispor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Hatayspor Futbol Spor Güncel Haberler

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