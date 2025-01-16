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Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Hakemleri Belirlendi
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Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçları için hakem atamaları açıklandı. İlk kez Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) kullanılarak yapılan atamalarla, 18-20 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Cumartesi, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla maçlarda görev alacak hakemler duyuruldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez bu haftaki hakem atamaları belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 Ocak Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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