Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Hakemleri Belirlendi
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçları için hakem atamaları açıklandı. İlk kez Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) kullanılarak yapılan atamalarla, 18-20 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Cumartesi, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla maçlarda görev alacak hakemler duyuruldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez bu haftaki hakem atamaları belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi
13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar
13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 Ocak Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük - İSTANBUL