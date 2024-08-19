Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig'de 2. haftada 33 gol atıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda toplam 33 gol kaydedildi. Beşiktaş ve Galatasaray ise ilk 2 haftayı kayıpsız geçti.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 2. haftası tamamlanırken, futbolseverler 33 gol izledi.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun 2. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın en gollü maçları Başakşehir - Alanyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanırken bu müsabakalarda 6'şar gol kaydedildi. Beşiktaş ile Galatasaray ilk 2 haftayı kayıpsız geçti. Fenerbahçe ilk puan kaybını İzmir'de Göztepe karşısında yaşadı. Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor ise henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor haftayı BAY geçerken, 9 karşılaşmada toplam 33 gol atıldı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Konyaspor - Galatasaray: 1-2

Kayserispor - Sivasspor: 1-2

Göztepe - Fenerbahçe: 2-2

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: 1-2

Başakşehir - Alanyaspor: 4-2

Gaziantep FK - Samsunspor: 0-1

Beşiktaş - Antalyaspor: 4-2

Eyüpspor - Bodrum FK: 4-1

Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title