Trendyol Süper Lig'de 2. haftada 33 gol atıldı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda toplam 33 gol kaydedildi. Beşiktaş ve Galatasaray ise ilk 2 haftayı kayıpsız geçti.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 2. haftası tamamlanırken, futbolseverler 33 gol izledi.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun 2. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın en gollü maçları Başakşehir - Alanyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanırken bu müsabakalarda 6'şar gol kaydedildi. Beşiktaş ile Galatasaray ilk 2 haftayı kayıpsız geçti. Fenerbahçe ilk puan kaybını İzmir'de Göztepe karşısında yaşadı. Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor ise henüz puanla tanışamadı.
Trabzonspor haftayı BAY geçerken, 9 karşılaşmada toplam 33 gol atıldı.
Haftanın maçları ve sonuçları:
Konyaspor - Galatasaray: 1-2
Kayserispor - Sivasspor: 1-2
Göztepe - Fenerbahçe: 2-2
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: 1-2
Başakşehir - Alanyaspor: 4-2
Gaziantep FK - Samsunspor: 0-1
Beşiktaş - Antalyaspor: 4-2
Eyüpspor - Bodrum FK: 4-1
Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1 - İSTANBUL