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Trendyol Süper Lig'de 19. Hafta Maç Programı Belirlendi

Trendyol Süper Lig'de 19. Hafta Maç Programı Belirlendi
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Trendyol Süper Lig'de 19. hafta, lider Galatasaray'ın Başakşehir ile oynacağı zorlu karşılaşma ve Fenerbahçe'nin Konyaspor'a konuk olacağı maçlarla başlayacak. Beşiktaş ise Bodrum FK'yı evinde ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 12 Ocak Pazar ve 13 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, pazar günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise pazartesi günü Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş da yarın evinde Bodrum FK ile oynayacak. Eyüpspor haftayı BAY geçen takım olacak.

Süper Lig'de 19. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Kayserispor - Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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