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Trendyol Süper Lig'de 19. Hafta: Galatasaray Liderliğini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 19. Hafta: Galatasaray Liderliğini Sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir galibiyetinin ardından ligde de rakibini 2-1 mağlup ederek 8 puanlık farkla liderliğini korudu. Fenerbahçe ve Beşiktaş da galip gelirken, Trabzonspor ve Göztepe haftayı 5-0'lık farklı skorlarla kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray zirvede 8 puanlık farkı korurken, 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Eyüpspor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 28 gol atıldı. Haftanın en golcü takımları Trabzonspor ile Göztepe oldu. İki ekip de taraftarları önünde rakiplerini 5-0'lık skorlarla mağlup etti.

3 büyükler hata yapmadı

Lider Galatasaray, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir ile bu kez ligde kozlarını paylaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar deplasmanda 8. galibiyetini elde etti. Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray puanını da 50'ye yükseltti. Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında Konyaspor'a konuk oldu ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Son 2 dış saha maçında puan kaybı yaşayan Jose Mourinho'nun öğrencileri Konya'da kazanarak zirvede puan farkının daha fazla açılmaması için hata yapmadı. Yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, Bodrum FK'yı mağlup ederek galibiyeti hatırladı. Siyah-beyazlılar 3 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor ise Kayserispor'u 1-0 yendi ve puanını 36'ya çıkardı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Kayserispor - Samsunspor: 0-1

Hatayspor - Çaykur Rizespor: 1-2

Beşiktaş - Bodrum FK: 2-1

Sivasspor - Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 5-0

Gaziantep FK - Adana Demirspor: 1-0

Başakşehir FK - Galatasaray: 1-2

Konyaspor - Fenerbahçe: 2-3

Göztepe - Kasımpaşa: 5-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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