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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçlarında görev yapacak hakemler duyuruldu. Müsabakalar yarın ve önümüzdeki günlerde oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçlarının heyecanı yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Pendikspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Burak Pakkan

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

10 Ocak Çarşamba

17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Burak Şeker

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Murat Erdoğan

11 Ocak Perşembe

17.00 Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

20.00 Trabzonspor - Samsunspor: Cihan Aydın - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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