Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 16. hafta erteleme müsabakaları yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde 9 Ocak Salı günü saat 17.00'de Alanyaspor ile MKE Ankaragücü ve Pendikspor'la da Antalyaspor karşılaşacak.

Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü

17.00 Pendikspor - Antalyaspor

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba

17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK

17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor

11 Ocak Perşembe

17.00 Sivasspor - Galatasaray

20.00 Trabzonspor - Samsunspor - İSTANBUL