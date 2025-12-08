Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın görünümü
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 maç oynandı ve 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Galatasaray liderliğini sürdürürken, Trabzonspor ikinci sıraya yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde 2 maç yapıldı. Bu hafta oynanan 9 maçta 21 gol atılırken, 6 karşılaşma berabere sonuçlandı.
Lider Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, İzmir'de kazanan Trabzonspor 34 puanla 2. sıraya çıktı. Puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, haftayı 33 puanla 3. sırada kapattı.
Haftanın maçları ve sonuçları:
Galatasaray - Samsunspor: 3-2
Eyüpspor - Kayserispor: 1-1
Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1
Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1
Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: 3-0
Kocaelispor - Kasımpaşa: 0-0
Göztepe - Trabzonspor: 1-2
Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2
Alanyaspor - Antalyaspor: 0-0 - İSTANBUL