Haberler

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın görünümü

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın görünümü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 maç oynandı ve 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Galatasaray liderliğini sürdürürken, Trabzonspor ikinci sıraya yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 6'sında beraberlik yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde 2 maç yapıldı. Bu hafta oynanan 9 maçta 21 gol atılırken, 6 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Lider Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, İzmir'de kazanan Trabzonspor 34 puanla 2. sıraya çıktı. Puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, haftayı 33 puanla 3. sırada kapattı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Galatasaray - Samsunspor: 3-2

Eyüpspor - Kayserispor: 1-1

Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1

Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: 3-0

Kocaelispor - Kasımpaşa: 0-0

Göztepe - Trabzonspor: 1-2

Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2

Alanyaspor - Antalyaspor: 0-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
title