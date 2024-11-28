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Trendyol Süper Lig'de 14. Haftanın Maç Programı

Trendyol Süper Lig'de 14. Haftanın Maç Programı
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, yarın Antalyaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlıyor. Haftanın önemli maçları arasında Galatasaray-Eyüpspor ve Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmaları yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası yarın oynanacak Antalyaspor- Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 14. haftasında lider Galatasaray, pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de pazartesi günü Gaziantep Fk'yı konuk edecek. Beşiktaş ise pazartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 14. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

30 Kasım Cumartesi

13.30 Samsunspor - Bodrum FK

16.00 Adana Demirspor - Konyaspor

19.00 Başakşehir - Göztepe

19.00 Alanyaspor - Trabzonspor

1 Aralık Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Eyüpspor

2 Aralık Pazartesi

20.00 Hatayspor - Beşiktaş

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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