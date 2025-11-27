Haberler

Trendyol Süper Lig'de 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide hakem Yasin Kol görev alacak. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu. Bu hafta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'de 14. haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

erkan aslan saklanma kimden öğrendin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.