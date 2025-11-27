Trendyol Süper Lig'de 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide hakem Yasin Kol görev alacak. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu. Bu hafta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Süper Lig'de 14. haftanın programı ve hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar
17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi
20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol - İSTANBUL