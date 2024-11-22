Trendyol Süper Lig'de 13. Hafta Maç Programı Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde lider Galatasaray Bodrum FK, Fenerbahçe Kayserispor, Beşiktaş Göztepe ile karşılaşacak. Hafta pazartesi günü Trabzonspor - Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı milli aranın ardından yarın, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 13. haftasında lider Galatasaray, yarın Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe de yarın Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş ise pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak. Hafta pazartesi günü yapılacak Trabzonspor - Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak. Antalyaspor haftayı BAY geçecek.
Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şu şekilde:
23 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen - İSTANBUL