Haberler

Trendyol Süper Lig'de 12. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 12. Hafta Maçları Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir maçıyla başlıyor. Lider Galatasaray Kocaelispor ile, Fenerbahçe Kayserispor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş da Antalyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 12. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

17.00 Kocaelispor - Galatasaray

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor

20.00 Samsunspor - Eyüpspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.