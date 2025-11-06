Trendyol Süper Lig'de 12. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş da Antalyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 12. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

17.00 Kocaelispor - Galatasaray

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor

20.00 Samsunspor - Eyüpspor - İSTANBUL