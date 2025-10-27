Trendyol Süper Lig'de 10. Hafta Sonuçları: Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe Üst Sıralarda

Trendyol Süper Lig'in ilk 3 sırasında yer alan Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe, 10. haftayı 3 puanla kapatırken, Beşiktaş ve Samsunspor puan kaybı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 27 gol atıldı. Fenerbahçe ile Başakşehir, rakiplerine 4'er gol atarak haftanın en golcü takımları oldular.

Lider Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3 golle mağlup ederek puanını 28'e yükseltti. Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 23 puanla takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise haftanın son gününde Gaziantep FK'yı deplasmanda 4 golle mağlup ederek son 2 maçta hanesine 6 puan yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin de 22 puanı bulunuyor.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Fatih Karagümrük - Kayserispor: 2-2

Kocaelispor - Alanyaspor: 2-0

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Antalyaspor - Başakşehir: 0-4

Gençlerbirliği - Konyaspor: 1-2

Galatasaray - Göztepe: 3-1

Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-4

Samsunspor - Çaykur Rizespor: 1-1 - İSTANBUL