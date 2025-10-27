Trendyol Süper Lig'de 10. Hafta Sonuçları: Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe Üst Sıralarda
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 28'e çıkardı. Trabzonspor Eyüpspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek üst sıralardaki yerlerini korudular. Haftanın maçlarında toplam 27 gol atıldı.
Trendyol Süper Lig'in ilk 3 sırasında yer alan Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe, 10. haftayı 3 puanla kapatırken, Beşiktaş ve Samsunspor puan kaybı yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 27 gol atıldı. Fenerbahçe ile Başakşehir, rakiplerine 4'er gol atarak haftanın en golcü takımları oldular.
Lider Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3 golle mağlup ederek puanını 28'e yükseltti. Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 23 puanla takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise haftanın son gününde Gaziantep FK'yı deplasmanda 4 golle mağlup ederek son 2 maçta hanesine 6 puan yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin de 22 puanı bulunuyor.
Haftanın maçları ve sonuçları:
Fatih Karagümrük - Kayserispor: 2-2
Kocaelispor - Alanyaspor: 2-0
Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0
Antalyaspor - Başakşehir: 0-4
Gençlerbirliği - Konyaspor: 1-2
Galatasaray - Göztepe: 3-1
Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-4
Samsunspor - Çaykur Rizespor: 1-1 - İSTANBUL