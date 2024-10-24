Trendyol Süper Lig'de 10. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı, yarın oynanacak Adana Demirspor- Sivasspor müsabakasıyla başlayacak. Ligin 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Ligin 10. haftasında lider Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Bodrum FK'yı ağırlayacak. Çaykur Rizespor da haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

19.00 Göztepe - Trabzonspor

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor

16.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK

28 Ekim Pazartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Beşiktaş - İSTANBUL