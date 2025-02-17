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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Rizespor ile Beraber Başladı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Rizespor ile Beraber Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Maçın ilk 15 dakikası, iki takım arasında golsüz eşitlikle tamamlandı. Rizespor, taraftarının desteğiyle Galatasaray'a karşı puan almak için mücadele ederken, Galatasaray ise şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet peşinde.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaşıyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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