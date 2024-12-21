Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor, Süper Lig’de Eşitliği Sağladı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u evinde ağırlıyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren yoğun bir mücadele sergileyen takımlar, ilk 15 dakikayı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. İzleyiciler, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında neler olacağını merakla bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası 1-1'lik eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor