Beşiktaş ve Sivasspor arasındaki maçta ilk 15 dakika golsüz geçildi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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