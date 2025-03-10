Beşiktaş ve Gaziantep FK 27. Haftada Golsüz Beraberlikte
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile sahasında karşılaşıyor. Müsabakanın başlama düdüğünden itibaren ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Taraftarlar, her iki takımın da galip gelmesi için büyük bir heyecanla maçı izliyor. İstanbul'da gerçekleşen bu önemli karşılaşma, takımların ligdeki durumlarını etkileyebilir.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakada ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor