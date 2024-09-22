Beşiktaş ve Eyüpspor'un Karşılaşmasında Heyecan Başladı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, ev sahibi olarak Eyüpspor'u konuk ediyor. Maçın başlangıç düdüğünden itibaren ilk 15 dakika 0-0 eşitlikle geçildi. Her iki takım da oyuna temkinli bir başlangıç yaparken, taraftarlar ise stadyumu doldurarak maçı coşkuyla destekliyor. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında neler olacağı merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor