Başakşehir, Sivasspor Karşısında İlk 15 Dakikayı Önde Geçirdi
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile mücadele ediyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren ilk 15 dakika, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. İstanbul'da oynanan bu önemli karşılaşma, iki takım için de büyük bir öneme sahip.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk 15 dakika ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor