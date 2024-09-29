Antalyaspor ve Fenerbahçe 7. Haftada Golsüz Beraberlikte İlk 15 Dakikayı Geçti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi sahasında ağırlıyor. Mücadelede ilk 15 dakika tamamlandı ve henüz gol atılamadı. Taraftarlar, iki takımın da üstünlük kurma çabalarını izlerken, maçın ilerleyen dakikalarında neler olacağı merakla bekleniyor. Antalya'da oynanan bu kritik karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - ANTALYA