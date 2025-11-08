Antalyaspor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor: İlk 15 Dakika 1-0
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında siyah-beyazlılar 1-0'lık üstünlük sağladı. Maçın ilerleyen bölümlerinde iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Antalyaspor ve Beşiktaş taraftarları, takımlarını desteklemek için stadyumu doldurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor