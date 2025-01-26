Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçın ilk 15 dakikası boyunca iki takım da gol atamadı ve mücadelenin başında skor 0-0 eşitliğini koruyor. Taraftarlar, takımlarının bu kritik karşılaşmadan galip gelmesini bekliyor. Antalyaspor ve Beşiktaş, ligdeki konumlarını güçlendirmek için mücadele ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasız golsüz eşitlikle geçildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor