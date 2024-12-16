Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - Beşiktaş Maçında İlk 15 Dakika Golsüz Geçti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi. Taraftarlar, takımlarının galibiyeti için coşkuyla destek veriyor. İki takım da sahada üstünlük kurmak için mücadele ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor