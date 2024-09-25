Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hangi hakemler tarafından yönetileceği açıklandı. Maçlar 27 Eylül Cuma'dan itibaren başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 27 Eylül Cuma, 28 Eylül Cumartesi, 29 Eylül Pazar ve 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Süper Lig'de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma
20.00 Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
28 Eylül Cumartesi
16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
29 Eylül Pazar
16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman
30 Eylül Pazartesi
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL