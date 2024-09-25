Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 27 Eylül Cuma, 28 Eylül Cumartesi, 29 Eylül Pazar ve 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Süper Lig'de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma

20.00 Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi

16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

29 Eylül Pazar

16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman

30 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL