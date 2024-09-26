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Trendyol Süper Lig 7. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig 7. Hafta Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, yarın oynanacak Sivasspor-RAMS Başakşehir maçıyla başlıyor. Ligin lideri Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaşırken, Fenerbahçe Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Haftanın programı 27 Eylül'de başlayıp 30 Eylül'de sona erecek.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Sivasspor-RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 28 Eylül Cumartesi, 29 Eylül Pazar ve 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın Sivasspor, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Lider Galatasaray, ligin 7. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak Kayserispor - Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.

Haftanın BAY geçen takımı ise Hatayspor olacak.

Süper Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

27 Eylül Cuma

20.00 Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi

16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

29 Eylül Pazar

16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman

30 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray Fenerbahçe Başakşehir Kasımpaşa Sivasspor Futbol Eylül Spor

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