Trendyol Süper Lig 4. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Maç programı ve hakem atamaları detaylandırıldı.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün
19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar:
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay
21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam