Trendyol Süper Lig 38. Haftanın Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 38. Haftanın Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 38. haftası için programı duyurdu. Müsabakalar 30 Mayıs ile 1 Haziran arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın programını duyurdu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre müsabakalar 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'de 38. haftanın programı şu şekilde:

30 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

31 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor

1 Haziran Pazar

19.00 Samsunspor - Kayserispor

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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