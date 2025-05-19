Trendyol Süper Lig 37. Haftanın Programı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 37. Haftanın Programı Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Haftanın açılış maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Eyüpspor ile Antalyaspor arasında gerçekleşecek. Program detayları ise haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Söz konusu hafta 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Eyüpspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programını duyurdu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Eyüpspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak olan hafta, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasıyla tamamlanacak.

Süper Lig'in 37. haftanın programı şu şekilde:

24 Mayıs Cumartesi

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19.00 Göztepe - Galatasaray

25 Mayıs Pazar

19.00 Kayserispor - Bodrum FK

19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

19.00 RAMS Başakşehir - Adana Demirspor

19.00 Trabzonspor - Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

26 Mayıs Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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