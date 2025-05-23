Trendyol Süper Lig 37. Hafta Maçları Başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 37. haftası yarın başlayacak. Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda, Beşiktaş Çaykur Rizespor ile evinde, Fenerbahçe ise Hatayspor ile karşılaşacak. Ligin son haftaları heyecan dolu geçiyor.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş ise pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligi ikinci bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe de pazartesi günü dış sahada Hatayspor'la mücadele edecek.
Haftayı BAY geçen takım da küme düşmesi kesinleşen Sivasspor olacak.
Süper Lig'de 37. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak
25 Mayıs Pazar
19.00 Rams Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün
19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
26 Mayıs Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan - İSTANBUL