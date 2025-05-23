Trendyol Süper Lig 37. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş ise pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligi ikinci bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe de pazartesi günü dış sahada Hatayspor'la mücadele edecek.

Haftayı BAY geçen takım da küme düşmesi kesinleşen Sivasspor olacak.

Süper Lig'de 37. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak

25 Mayıs Pazar

19.00 Rams Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün

19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

26 Mayıs Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan - İSTANBUL