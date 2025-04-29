Trendyol Süper Lig 35. Hafta Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının programını duyurdu. Trabzonspor-Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 35. haftaların programı belli oldu. Buna göre Trabzonspor-Galatasaray müsabakası 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın programını duyurdu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'in 35. haftanın programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Antalyaspor - İSTANBUL