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Trendyol Süper Lig 35. Hafta Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 35. Hafta Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının programını duyurdu. Trabzonspor-Galatasaray maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 35. haftaların programı belli oldu. Buna göre Trabzonspor-Galatasaray müsabakası 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın programını duyurdu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'in 35. haftanın programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma

20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe

20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar

16.00 Sivasspor - Bodrum FK

19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor - Antalyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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