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Trendyol Süper Lig 32. Hafta Hakemleri Açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. İlk maçlar 19 Nisan'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 32. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

20 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesi

20.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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