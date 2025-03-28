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Trendyol Süper Lig 31. Haftanın Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 31. Haftanın Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta programını duyurdu. Galatasaray Samsunspor deplasmanında, Beşiktaş Başakşehir'i ağırlayacak, Fenerbahçe ise Sivasspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta programının belli olduğu ifade edildi. Buna göre Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise 12 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak. Fenerbahçe de 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olacak. Haftayı Corendon Alanyaspor, BAY olarak geçirecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının programı şöyle:

11 Nisan Cuma

20.00 Samsunspor - Galatasaray

12 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Bodrum FK - Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - Başakşehir

13 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

14 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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