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Trendyol Süper Lig 25. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig 25. Hafta Hakemleri Belirlendi
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın dikkat çeken maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat Pazar ve 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli mücadelesi olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Bodrum FK - Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi

13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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