Trendyol Süper Lig 25. Hafta Hakemleri Belirlendi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın dikkat çeken maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat Pazar ve 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli mücadelesi olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Bodrum FK - Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
22 Şubat Cumartesi
13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic - İSTANBUL