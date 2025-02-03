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Trendyol Süper Lig 24. Haftanın Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 24. Haftanın Maç Programı Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programı duyuruldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşması 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. Programa göre Beşiktaş- Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligin 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şu şekilde:

14 Şubat Cuma

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Bodrum FK

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

16 Şubat Pazar

13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Samsunspor

16.00 Eyüpspor - Kayserispor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

17 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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