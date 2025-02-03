Trendyol Süper Lig 24. Haftanın Maç Programı Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programı duyuruldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşması 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. Programa göre Beşiktaş- Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligin 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şu şekilde:
14 Şubat Cuma
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
15 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor
16.00 Başakşehir - Bodrum FK
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
16 Şubat Pazar
13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Samsunspor
16.00 Eyüpspor - Kayserispor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
17 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray - İSTANBUL