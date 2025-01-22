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Trendyol Süper Lig 21. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 21. Hafta Hakemleri Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Müsabakalar 24-27 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 24 Ocak Cuma, 25 Ocak Cumartesi, 26 Ocak Pazar ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

24 Ocak Cuma

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi

13.30 Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor - Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Bodrum FK - Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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