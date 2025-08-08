Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak olan Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yeni sezonda mücadele edecek tüm kulüplere başarı temennisinde bulunan Bakan Bak, "Özledik... Bekledik... Kavuşuyoruz! 34 hafta, 18 takım, 306 birbirinden çekişmeli karşılaşma ile Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL