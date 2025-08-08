Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılışı için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bakan Bak, tüm kulüplere başarı dileyerek sezonun heyecanla başladığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak olan Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yeni sezonda mücadele edecek tüm kulüplere başarı temennisinde bulunan Bakan Bak, "Özledik... Bekledik... Kavuşuyoruz! 34 hafta, 18 takım, 306 birbirinden çekişmeli karşılaşma ile Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı

Vatandaşı bayıltana kadar döven polis yaptığının bedelini ödedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.