Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonunda 12 İlden 20 Takım, 20 Stadyumda Mücadele Edecek

Süper Lig'in 66. sezonunda 12 ilden 20 takım yer alacak. Geçtiğimiz sezon ise 11 ilden 19 takım vardı. Ligde en fazla İstanbul'dan takım bulunuyor. Ümraniyespor'un düşüp, Pendikspor'un yükselmesiyle İstanbul'daki takım sayısı 8'de kaldı. Bu sezon ligde İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Adana'dan Adana Demirspor, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas'tan Sivasspor, Samsun'dan Samsunspor, Hatay'dan Hatayspor ve Rize'den de Çaykur Rizespor yer alacak. En fazla kapasiteye sahip stadyum Atatürk Olimpiyat Stadyumu olacak.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda 12 ilden 20 takım, 20 stadyumda mücadele edecek.

Süper Lig'in 66. sezonunda 12 ilden 20 takım yer alacak. Geçtiğimiz sezon ise 11 ilden 19 takım vardı. Ligde en fazla İstanbul'dan takım bulunuyor. Ümraniyespor'un düşüp, Pendikspor'un yükselmesiyle İstanbul'daki takım sayısı 8'de kaldı. Bu sezon ligde İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Adana'dan Adana Demirspor, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas'tan Sivasspor, Samsun'dan Samsunspor, Hatay'dan Hatayspor ve Rize'den de Çaykur Rizespor yer alacak.

En fazla kapasite Atatürk Olimpiyat'ta

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak statlar arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki verilere göre; Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesi 74 bin 753. Onun ardından Galatasaray'ın karşılaşmalarını oynadığı 52 bin 223 kapasiteli RAMS Park geliyor. Sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe'nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında ise 42 bin 590 kapasite ile Beşiktaş'ın stadı bulunuyor. 42 bin kapasite ile Konyaspor'un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu da beşinci sırada yer alıyor.

Hatayspor, Mersin'de oynayacak

Bu sezonun yeni takımlarından Pendikspor, müsabakalarını Pendik Stadı'nda oynuyor fakat şu an yenileme çalışmalarından dolayı bir süre rakiplerini Ümraniye Şehir Stadı'nda ağırlayacak. Hatay, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen yerlerden olduğundan dolayı Hatayspor maçlarını bu sezon Mersin'de oynayacak.

Süper Lig'de bu sezon yer alacak takımların oynayacakları statların kapasiteleri şöyle:

Adana

Yeni Adana Stadyumu: 33 bin (Adana Demirspor)

Antalya

Corendon Airlines Park Antalya Stadı: 32 bin 537 (Antalyaspor)

Kırbıyık Holding Stadyumu: 10 bin 128 (Alanyaspor)

Ankara

Eryaman Stadyumu: 20 bin 560 (MKE Ankaragücü)

Gaziantep

Kalyon Stadyumu: 33 bin 502 (Gaziantep FK)

Mersin

Mersin Stadyumu: 25 bin (Hatayspor)

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadyumu: 74 bin 753 (Fatih Karagümrük)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park: 52 bin 223 (Galatasaray)

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu: 47 bin 834 (Fenerbahçe)

Beşiktaş Park: 42 bin 590 (Beşiktaş)

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu: 17 bin 156 (Başakşehir)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: 13 bin 856 (Kasımpaşa)

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu: 4 bin 488 (İstanbulspor)

Pendik Stadı: Yenileme çalışmaları sürüyor (Pendikspor)

Kayseri

RHG Enertürk Enerji Stadyumu: 32 bin 864 (Kayserispor)

Konya

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu: 42 bin (Konyaspor)

Rize

Çaykur Didi Stadyumu: 15 bin 332 (Çaykur Rizespor)

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu: 33 bin 919 (Samsunspor)

Sivas

Yeni 4 Eylül Stadyumu: 27 bin 532 (Sivasspor)

Trabzon

Şenol Güneş Spor Kompleksi: 40 bin 782 (Trabzonspor) - İSTANBUL