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Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu Fikstür Çekimi Gerçekleşti

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Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı. Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde: Kayserispor-Galatasaray, Pendikspor-Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş, Trabzonspor-Antalyaspor, Fenerbahçe-Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.

Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig Hasan Doğan Spor Haberler

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