Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu Fikstür Çekimi Gerçekleşti

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı. Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde: Kayserispor-Galatasaray, Pendikspor-Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş, Trabzonspor-Antalyaspor, Fenerbahçe-Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor