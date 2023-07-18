Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak ve 19 Mayıs 2024'te sona erecektir. İlk yarı 25 Aralık 2023'te sona ererken, ikinci yarı 5 Ocak 2024'te başlayacak ve 19 Mayıs 2024'te tamamlanacaktır. Ligdeki sıkışık maç programı nedeniyle 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak ve 31. hafta müsabakaları ise 2-3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.