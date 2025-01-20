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Trendyol Süper Lig 20. Hafta Sonuçları: Galatasaray Puan Kaybetti, Fenerbahçe’nin Farkı 6’ya İndi

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftası Trabzonspor - Sivasspor maçıyla tamamlandı. Lider Galatasaray, Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak dış sahada ilk puan kaybını yaşadı. Fenerbahçe ise Adana Demirspor'u 4-0 yenerek puan farkını 6'ya düşürdü. Samsunspor, Beşiktaş ile 10 kişi kalmasına rağmen 1 puan almayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya indi.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan Trabzonspor - Sivasspor karşılaşması ile tamamlandı. Bordo-mavililer üst üste evinde oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 25'e yükseltti ve alt sıralarla arasındaki puan farkını açtı. Kayserispor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 22 gol atıldı. 9 takım ise gol sevinci yaşamadı. Haftanın en gollü mücadelesi Konyaspor - Kasımpaşa maçı olurken, taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, dış sahada ilk kez puan kaybetti

Ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Mersin'de Hatayspor'a konuk olurken rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı 8 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçıyla birlikte ilk kez dış sahada puan kaybetti. Okan Buruk'un öğrencilerinin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Fenerbahçe, Adana'da farklı kazandı

Fenerbahçe, üst üste oynadığı Konyaspor ve Adana Demirspor deplasmanlarında hanesine 3'er puan yazdırdı. Adana ekibine karşı ilk yarıda gol bulamayan sarı-lacivertliler 2. yarıda golcüleri ile sonuca gitti. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 45'e çıkardı. Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe puan farkını 6'ya indirdi.

Samsunspor, Beşiktaş deplasmanında 10 kişiyle puan aldı

Bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine toplayan ve 3. sırada yer alan Samsunspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin son yarım saatlik bölümünü 10 kişi oynayan kırmızı-beyazlılar, zorlu rakibine kaybetmedi ve İstanbul'dan 1 puanla döndü. Beşiktaş ise bu sonuçla son 4 maçında 3. beraberliğini elde etti. Karadeniz ekibi puanını 37'ye yükseltirken, siyah-beyazlılar 31 puanla haftayı 6. sırada kapattı.

Ligde üst sıraları zorlayan Göztepe ve Eyüpspor da taraftarları önünde kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Göztepe 34, Eyüpspor 33 puanla ligde 3 ve 4. sıralarda yer aldı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Hatayspor - Galatasaray: 1-1

Başakşehir - Çaykur Rizespor: 2-0

Gaziantep FK - Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş - Samsunspor: 0-0

Göztepe - Antalyaspor: 1-0

Konyaspor - Kasımpaşa: 3-3

Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-4

Eyüpspor - Alanyaspor: 3-0

Trabzonspor - Sivasspor: 4-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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