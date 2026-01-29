Haberler

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Maçlar, 31 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi

14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı