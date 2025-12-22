Haberler

Trendyol Süper Lig'de 18-19. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 18-19. hafta programı açıklandı
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 18. ve 19. haftada oynanacak maçların programını duyurdu. Programda önemli karşılaşmalar yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 18 ve 19. haftada oynanacak maçların programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 18. ve 19. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:

18. hafta

17 Ocak Cumartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Ocak Pazar

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

19 Ocak Pazartesi

17.00 Konyaspor - Eyüpspor

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

20.00 Beşiktaş - Kayserispor

19. hafta

23 Ocak Cuma

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi

14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir

17.00 Samsunspor - Kocaelispor

20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar

14.30 Gaziantep FK - Konyaspor

17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği

17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
