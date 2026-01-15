Haberler

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Haftanın maçları ve hakem atamaları belli oldu.

17 Ocak Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
