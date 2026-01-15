Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
17 Ocak Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 Ocak Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün