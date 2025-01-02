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Trendyol Süper Lig 18. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig 18. Hafta Heyecanı Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci devresi, 18. hafta maçlarıyla başlayacak. Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında sahne alacak. Ligde bu hafta heyecan dolu karşılaşmalar yaşanacak.

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta, yarın oynanacak Çaykur Rizespor- Beşiktaş, Corendon Alanyaspor-Konyaspor maçlarıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda ikinci devrenin perdesi açılıyor. Ligde 18. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Beşiktaş, yarın saat 20.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak, Corendon Alanyaspor da Konyaspor ile karşılaşacak. Lider Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de 18. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor

4 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Başakşehir

16.00 Antalyaspor - Eyüpspor

19.00 Galatasaray - Göztepe

20.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

16.00 Bodrum FK - Kayserispor

19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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