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Trendyol Süper Lig 18. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 18. Hafta Hakemleri Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Maçlar, 3 - 5 Ocak tarihlerinde oynanacak ve tüm karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısının ardından verilen ara tamamlandı. Ligde 18. haftada heyecanı 3 Ocak Cuma, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Süper Lig'de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

3 Ocak Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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