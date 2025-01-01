Trendyol Süper Lig 18. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Maçlar, 3 - 5 Ocak tarihlerinde oynanacak ve tüm karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenmiştir.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısının ardından verilen ara tamamlandı. Ligde 18. haftada heyecanı 3 Ocak Cuma, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Süper Lig'de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
3 Ocak Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
4 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır - İSTANBUL